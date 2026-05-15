SUPERCOPPA Vicenza-Benevento i convocati di Floro Flores

Sono stati annunciati i 25 giocatori convocati dall'allenatore per la partita di domani sera al “Menti” tra Vicenza e Benevento, valida come seconda e ultima gara della Supercoppa. La sfida coinvolge le due squadre in un match che conclude la fase di competizione e si svolge nel contesto della stagione ufficiale. La lista dei convocati comprende i calciatori a disposizione del tecnico, pronti a scendere in campo per questa importante occasione.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Floro Flores per il match di domani sera al “Menti” contro il Vicenza, seconda e ultima gara dei giallorossi nella Supercoppa. Non figurano nella lista solo i lungodegenti Ricci, Nardi, Simonetti, Mehic ai quali si è aggiunto lo squalificato Maita. PORTIERI: Vannucchi, Esposito, Russo. DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Celia, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena. CENTROCAMPISTI: Donatiello, Kouan, Del Gaudio, Prisco, Talia. ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini. L'articolo SUPERCOPPA Vicenza-Benevento, i convocati di Floro Flores proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SUPERCOPPA/ Vicenza-Benevento, i convocati di Floro Flores ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Benevento, Floro Flores: “Tanto affetto per l’Arezzo, ma voglio vincere la Supercoppa” Sullo stesso argomento Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores: quattro assentiAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32^... Monopoli-Benevento, i convocati di Floro Flores: quattro assentiSono 23 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al “Veneziani” (ore 20:30) contro il Monopoli. Il Benevento piega l’Arezzo di rigore: ora serve l’impresa a Vicenza per la Supercoppa x.com Vicenza-Benevento, Floro Flores: Daremo tutto per chiudere nel migliore dei modiSabato sera al Menti (ore 20.30) di Vicenza il Benevento avrà l’ultimo atto della sua stagione. I giallorossi vogliono battere i padroni di casa e alzare la Supercoppa. ilmattino.it Supercoppa LR Vicenza-Benevento: ultima gara per i biancorossi di GalloLa gara di Supercoppa tra Vicenza e Benevento, terzo e ultimo incontro del torneo, si giocherà sabato 16 maggio alle 20.30. Nella seconda giornata, invece, in programma sabato 9, si disputerà la sfida ... vicenzatoday.it