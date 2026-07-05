Il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato dai sommozzatori nel lago dei Renai a Signa, dopo le ricerche avviate in seguito a un incidente. L’uomo era scomparso nel parco dei Renai e le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso o sulle cause dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

SIGNA (FIRENZE) – E’ stato ritrovato morto l’uomo di 53 anni per il quale erano scattate le ricerche in uno dei laghetti del parco dei Renai a Signa (Firenze). L’uomo, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, stava pescando quando avrebbe perso la canna: nel tentativo di recuperarla è finito in acqua e non è più riemerso. Il medico del 118 intervenuto avrebbe accertato il decesso per annegamento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri di Signa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Signa: morto il pescatore caduto nel lago dei Renai. Il corpo ritrovato dai sommozzatori

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Signa: pescatore cade in un lago dei Renai e scompare. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuocoUn uomo di 53 anni è scomparso nel lago dei Renai a Signa dopo essere caduto mentre cercava di recuperare la canna da pesca.

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