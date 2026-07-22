Un pescatore subacqueo disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto è stato ritrovato dalla Guardia Costiera. L’operazione di ricerca e soccorso, coordinata dalla Capitaneria di Porto, si è conclusa con esito positivo. Non sono stati riportati dettagli sulle circostanze del disperso o sul suo stato di salute.

Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa con esito positivo l’operazione di ricerca e soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Taranto per un pescatore subacqueo dato per disperso nelle acque antistanti il porto. L’allarme è stato lanciato dall’amico che si trovava con lui a bordo di un natante d’appoggio di circa sei metri, utilizzato durante una battuta di pesca sportiva. Secondo quanto ricostruito, il sub, un uomo di circa 50 anni, si era immerso intorno alle 16.30, segnalando regolarmente la propria posizione con una boa arancione munita di bandierina. Con il trascorrere delle ore, però, non vedendolo riaffiorare, il compagno ha deciso di contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Pescatore subacqueo disperso al largo di Taranto, ritrovato dalla Guardia Costiera

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