Nella partita tra Fiorentina e QPR, le formazioni ufficiali mostrano una difesa e un centrocampo rivisti, con il tecnico che schiera Jimenez come esterno alto. Grosso inserisce diversi nuovi giocatori, confermando le modifiche rispetto alle precedenti formazioni. La sfida rappresenta il primo test importante della stagione, con i nuovi acquisti che si presentano in campo. La formazione si presenta con un assetto diverso, testato in vista delle prossime partite ufficiali.

LONDRA – Nel primo test impegnativo della stagione, Fabio Grosso mette in mostra i nuovi arrivati. È come se usasse l’argenteria inn.una tavola apparecchiata. Dragusin e Viery dovranno dare nuova stabilità alla difesa. A meta campo occhi puntati su Atta e Oulai, insieme a Ndour. Davanti Jimenez è atteso a una prova convincente insieme a Gudmundsson schierato sull’altro lato. Kean è un rebus che solo lui può sciogliere. Queste le formazioni ufficiali della gara amichevole in programma alle ore 16:00. QPR (4-2-3-1): Charles; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Kone, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina-QPR: formazioni ufficiali. Grosso prova nuova difesa e centrocampo. E Jimenez esterno alto

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