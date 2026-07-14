La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Jimenez, che può giocare sia a sinistra che a centrocampo. Fazzini si trasferisce al Cagliari. Sul mercato, si lavora per Oso, mentre si cerca di finalizzare l'accordo per Ruggeri. La squadra sta completando le operazioni di mercato, con movimenti sia in entrata che in uscita.

Fazzini va al Cagliari, si sblocca la corsia mancina tra l’accordo per Oso e il sogno Ruggeri: il punto sul mercato della Fiorentina. La Fiorentina entra nel vivo delle sue manovre estive, registrando movimenti importanti sia in entrata che in uscita. La Nazione fa il punto: Jacopo Fazzini è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari, trasferimento formalizzato dopo le visite mediche a Roma e l’arrivo in Sardegna con la formula del prestito oneroso a 800mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Lascia l’Italia a titolo definitivo anche Jonas Harder, ceduto al Basilea per 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Con le valigie in mano ci sono Richardson, vicino al ritorno al Le Havre, e Riccardo Braschi, conteso in prestito secco dal Padova. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Fiorentina d’assalto: Jimenez è ufficiale, doppia opzione a sinistra e le manovre a centrocampo

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