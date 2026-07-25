La Fiorentina ha perso 3-2 contro il QPR in un'amichevole disputata in Inghilterra, con reti di Atta e Piccoli. La partita è stata la prima in terra inglese per i toscani, dopo le uscite al Viola Park. L'incontro ha rappresentato un test contro la fisicità del calcio britannico, con l’obiettivo di accumulare minuti e migliorare gli automatismi tattici.

La Fiorentina ha affrontato il QPR in quella che è stata la prima amichevole in terra inglese. Dopo le prime uscite al Viola Park, l'asticella si alza contro la fisicità del calcio inglese: un banco di prova fondamentale per mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi tattici. Se vi siete persi la partita potete rivivere il terzo test del precampionato gigliato su Violanews. QPR (4-2-3-1): Charles (45' Ward); Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper (45' Larkeche); Kone (8' Lyoyd), Madsen (37' Varane); Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan FIORENTINA (4-3-3): De Gea (45' Christensen); Dodò (61'... 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Fiorentina, l'amichevole con il Qpr termina con una sconfitta per 3-2: in gol Atta e Piccoli

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