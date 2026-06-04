Joao Mario ipotesi Fiorentina | bozza di trattativa Le cifre e altri dettagli

Si ipotizza un trasferimento di Joao Mario alla Fiorentina, con una bozza di trattativa in corso. Le trattative riguardano dettagli economici e condizioni contrattuali, anche se ancora non sono stati ufficializzati accordi definitivi. La discussione si concentra su eventuali cifre e modalità di trasferimento, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte. La trattativa resta in fase preliminare e soggetta a ulteriori sviluppi.

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