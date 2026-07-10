Bologna, 10 luglio 2026 – L'Emilia-Romagna si conferma al secondo posto tra le regioni italiane nell'ultimo monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) curato dal ministero della Salute, relativo all'anno 2024. Il sistema assegna a ciascuna Regione un punteggio da zero a cento in tre macroaree: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La soglia di sufficienza è fissata a 60 punti e deve essere raggiunta separatamente in ogni area, senza possibilità di compensare un risultato negativo con le performance ottenute negli altri livelli assistenziali. Cosa sono i Lea?. I Livelli essenziali di assistenza sono le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, l’Emilia Romagna al 2°posto per i Livelli essenziali di assistenza. De Pascale: “Così il diritto alla salute è garantito”

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Dalla Regione Emilia Romagna 2,4 milioni di euro di finanziamento per la ricerca in AOU Modena

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I sindaci più amati dell'Emilia-Romagna: giù Lepore (Bologna) al 64esimo posto. Tra i governatori de Pascale 12esimoIl sindaco di Bologna, Lepore, si trova al 64º posto nella classifica dei sindaci più apprezzati dell'Emilia-Romagna, con un gradimento del 60%.

Temi più discussi: Sorveglianza West Nile, precoce ed estesa circolazione del virus in Emilia-Romagna: campioni di zanzare positivi in sei province su nove, escluso al momento solo il territorio romagnolo. Nessun caso di infezione nell’uomo; Vaccini e telemedicina, l’Emilia-Romagna punta sulle farmacie: Sono il futuro della sanità di prossimità; Emilia-Romagna. Farmacie al centro del modello di sanità territoriale, firmato il nuovo accordo tra Regione, Federfarma e Assofarm; Comunicazione e stampa | Al via il nuovo Fascicolo sanitario elettronico dell'Emilia-Romagna.

#Welfare e #salute. L’Emilia-Romagna rafforza e rinnova il Par- Piano attuativo regionale per la popolazione anziana: la sanità territoriale al centro del nuovo documento. La #notizia https://t.co/cwHnlmmOjk x.com

Emilia-Romagna eccelle nel monitoraggio nazionale dei livelli di assistenzaL'Emilia-Romagna ha conseguito una significativa valutazione positiva nel monitoraggio nazionale dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2023, confermando la sua posizione di eccellenza ... it.blastingnews.com

Sanità, l’Emilia Romagna al 2°posto per i Livelli essenziali di assistenza. De Pascale: Così il diritto alla salute è garantitoLa classifica del monitoraggio dei Lea: la nostra regione seconda solo al Veneto secondo i parametri che comprendono prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il governatore e ... ilrestodelcarlino.it