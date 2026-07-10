Sanità l’Emilia Romagna al 2°posto per i Livelli essenziali di assistenza De Pascale | Così il diritto alla salute è garantito

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto tra le regioni italiane per i Livelli essenziali di assistenza nel rapporto del ministero della Salute relativo al 2024. Il monitoraggio evidenzia che il diritto alla salute viene garantito con standard elevati. De De Pascale ha commentato che questa posizione conferma l'impegno della regione nel mantenere alti livelli di assistenza sanitaria. La regione mantiene così un ruolo di rilievo nel panorama sanitario nazionale.

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Bologna, 10 luglio 2026 – L'Emilia-Romagna si conferma al secondo posto tra le regioni italiane nell'ultimo monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) curato dal ministero della Salute, relativo all'anno 2024. Il sistema assegna a ciascuna Regione un punteggio da zero a cento in tre macroaree: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La soglia di sufficienza è fissata a 60 punti e deve essere raggiunta separatamente in ogni area, senza possibilità di compensare un risultato negativo con le performance ottenute negli altri livelli assistenziali. Cosa sono i Lea?. I Livelli essenziali di assistenza sono le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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