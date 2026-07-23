Fine vita l’Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistito

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Emilia-Romagna è stata approvata una legge sul suicidio medicalmente assistito. La proposta, presentata da un gruppo di forze politiche tra cui Avs, Pd, Civici e Movimento 5 Stelle, è passata con il voto favorevole di queste forze e contrario di altri partiti come Fratelli d’Italia, Forza Italia, Rete Civica e Lega. La legge riguarda il diritto di assistenza nel caso di fine vita.

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E’ stata approvata in Emilia-Romagna la legge sul suicidio medicalmente assistito. La proposta di legge di Avs, Pd, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma Paolo Trande (Avs) è passata in Assemblea con i voti i favorevoli di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle e quelli contrari di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega. L’obiettivo della norma è regolamentare l’accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili, garantendo equità di accesso e tempi compatibili con le condizioni fisiche dei richiedenti. Il voto dell’Assemblea è arrivato dopo un lungo confronto tra le forze... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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