Fine vita in Emilia-Romagna | proposta legge entro l’estate
Entro l’estate sarà presentata una proposta di legge sulla fine vita in Emilia-Romagna. La normativa definirà le procedure per il suicidio medicalmente assistito e stabilirà chi sarà responsabile di verificare i requisiti clinici dei pazienti richiedenti. Non sono ancora stati annunciati dettagli specifici sulle modalità di controllo o sui soggetti incaricati di effettuare le verifiche.
Come cambieranno le procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito? Chi verificherà concretamente i requisiti clinici dei pazienti richiedenti? Perché la nuova legge non prevede più tempi di attesa perentori? Quali ruoli avranno gli infermieri nelle commissioni di valutazione regionali??? In Breve Commissioni multidisciplinari Covam includeranno infermieri per accertamenti clinici ai pazienti Parere obbligatorio non vincolante del Comitato regionale per l'etica Cor . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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