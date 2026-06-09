Fine vita in Emilia-Romagna | proposta legge entro l’estate

Notizia in breve

Entro l’estate sarà presentata una proposta di legge sulla fine vita in Emilia-Romagna. La normativa definirà le procedure per il suicidio medicalmente assistito e stabilirà chi sarà responsabile di verificare i requisiti clinici dei pazienti richiedenti. Non sono ancora stati annunciati dettagli specifici sulle modalità di controllo o sui soggetti incaricati di effettuare le verifiche.