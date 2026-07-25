Finalmente il vero Zirkzee! Dribbla tutti con la suola e segna un gol meraviglioso
Durante un'amichevole estiva contro il Rosenborg, un attaccante olandese ha segnato un gol spettacolare, dribblando diversi avversari con un colpo di suola. Il giocatore, ex centravanti del Bologna, ha mostrato abilità tecnica in una fase di preparazione con il Manchester United. Il suo gol ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di brillantezza individuale in una partita amichevole.
Joshua Zirkzee, ex centravanti del Bologna, non è ancora riuscito a lasciare il segno in Inghilterra da quando si è trasferito al Manchester United. Durante l'amichevole estiva contro il Rosenborg, però, l'attaccante olandese è tornato a mostrare tutta la sua qualità: guarda il suo gol. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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