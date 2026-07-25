Finalmente il vero Zirkzee! Dribbla tutti con la suola e segna un gol meraviglioso

Notizia in breve

Durante un'amichevole estiva contro il Rosenborg, un attaccante olandese ha segnato un gol spettacolare, dribblando diversi avversari con un colpo di suola. Il giocatore, ex centravanti del Bologna, ha mostrato abilità tecnica in una fase di preparazione con il Manchester United. Il suo gol ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di brillantezza individuale in una partita amichevole.