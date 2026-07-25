Finalmente il vero Zirkzee! Dribbla tutti con la suola e segna un gol meraviglioso

Da video.gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un'amichevole estiva contro il Rosenborg, un attaccante olandese ha segnato un gol spettacolare, dribblando diversi avversari con un colpo di suola. Il giocatore, ex centravanti del Bologna, ha mostrato abilità tecnica in una fase di preparazione con il Manchester United. Il suo gol ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di brillantezza individuale in una partita amichevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Joshua Zirkzee, ex centravanti del Bologna, non è ancora riuscito a lasciare il segno in Inghilterra da quando si è trasferito al Manchester United. Durante l'amichevole estiva contro il Rosenborg, però, l'attaccante olandese è tornato a mostrare tutta la sua qualità: guarda il suo gol. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

finalmente il vero zirkzee dribbla tutti con la suola e segna un gol meraviglioso
© Video.gazzetta.it - Finalmente il vero Zirkzee! Dribbla tutti con la suola e segna un gol meraviglioso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Zirkzee show in amichevole: l’obiettivo della Juve segna un gol bellissimo contro il Rosenborg. Cosa ha fattoDurante un'amichevole, Zirkzee ha segnato un gol spettacolare contro il Rosenborg.

Leggi anche: Bellingham segna un gol meraviglioso mentre il Real cerca di concludere una stagione frustrante al massimo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web