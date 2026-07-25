Zirkzee show in amichevole | l’obiettivo della Juve segna un gol bellissimo contro il Rosenborg Cosa ha fatto
Durante un'amichevole, Zirkzee ha segnato un gol spettacolare contro il Rosenborg. L’attaccante ha concluso con un tiro preciso, che ha superato il portiere avversario. La rete ha suscitato entusiasmo tra i presenti e ha evidenziato le capacità tecniche del giocatore. L’evento si è svolto senza ulteriori incidenti o variazioni rispetto al normale svolgimento della partita.
di Francesco Spagnolo Zirkzee si è messo in mostra con una bellissima rete contro il Rosenborg. L’obiettivo della Juventus ha confermato tutta la sua qualità. I dettagli. Nel precampionato estivo del Manchester United spunta la firma d’autore dell’attaccante olandese. In un match amichevole dominato dai Red Devils, la scena principale è stata rubata da una giocata di pura classe. È andato infatti in scena un vero e proprio Joshua Zirkzee show. La rete realizzativa è arrivata al 56° minuto della sfida, quando la punta ha preso palla, ha ubriacato i difensori avversari con una serie di finte secche e ha depositato con freddezza la sfera in fondo al sacco, fissando momentaneamente il raddoppio per i suoi prima del definitivo dilagare degli inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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