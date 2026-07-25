Durante un'amichevole, Zirkzee ha segnato un gol spettacolare contro il Rosenborg. L’attaccante ha concluso con un tiro preciso, che ha superato il portiere avversario. La rete ha suscitato entusiasmo tra i presenti e ha evidenziato le capacità tecniche del giocatore. L’evento si è svolto senza ulteriori incidenti o variazioni rispetto al normale svolgimento della partita.

di Francesco Spagnolo Zirkzee si è messo in mostra con una bellissima rete contro il Rosenborg. L’obiettivo della Juventus ha confermato tutta la sua qualità. I dettagli. Nel precampionato estivo del Manchester United spunta la firma d’autore dell’attaccante olandese. In un match amichevole dominato dai Red Devils, la scena principale è stata rubata da una giocata di pura classe. È andato infatti in scena un vero e proprio Joshua Zirkzee show. La rete realizzativa è arrivata al 56° minuto della sfida, quando la punta ha preso palla, ha ubriacato i difensori avversari con una serie di finte secche e ha depositato con freddezza la sfera in fondo al sacco, fissando momentaneamente il raddoppio per i suoi prima del definitivo dilagare degli inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee show in amichevole: l’obiettivo della Juve segna un gol bellissimo contro il Rosenborg. Cosa ha fatto

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