bellingham segna un gol meraviglioso mentre il real cerca di concludere una stagione frustrante al massimo

Jude Bellingham ha segnato un gol spettacolare in una partita del Real Madrid. La squadra cerca di chiudere al meglio una stagione che si sta rivelando deludente.

2026-05-23 22:11:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Jude Bellingham ha segnato un gol meraviglioso mentre il Real Madrid cerca di concludere alla grande la sua deludente stagione. Il nazionale inglese – che questa settimana è stato incluso nella rosa dei Tre Leoni di Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo – ha sparato nel secondo gol dei Los Blancos contro l’Athletic Club al Santiago Bernabeu. Bellingham ha ricevuto la palla sul petto dal sublime passaggio raccolto di Thaigo Pitarch, prima di scatenare un inarrestabile mezzo tiro al volo di sinistro che è volato alto in rete. È... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Jude Bellingham Goal | Real Madrid 2-0 Real Oviedo

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