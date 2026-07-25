La prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento ad Hong Kong è l’argento di Filippo Macchi nel fioretto. Il toscano è al suo primo podio individuale della carriera in una rassegna iridata, ma si è dovuto arrende in una finale a senso unico al ceco Alexander Choupenitch, che si è imposto con l’incredibile punteggio di 15-2. Davvero inatteso e sorprendente l’esito di questa finale, con Macchi che non è mai riuscito a trovare misura contro il ceco, che così festeggia il suo primo oro mondiale in carriera. In semifinale Macchi aveva dominato contro il giapponese Kazuki Iimura, imponendosi con un perentorio 15-6. Il toscano ha subito preso un ampio margine di stoccate di vantaggio e poi ha controllato il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Filippo Macchi argento ai Mondiali nel fioretto: Choupenitch vince una finale a senso unico

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