Filippo Macchi argento ai Mondiali nel fioretto | Choupenitch vince una finale a senso unico

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Macchi conquista l’argento nella gara di fioretto ai Mondiali di scherma a Hong Kong. La finale è stata vinta da Choupenitch con un punteggio a senso unico. È la prima medaglia italiana alla competizione.

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La prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento ad Hong Kong è l’argento di Filippo Macchi nel fioretto. Il toscano è al suo primo podio individuale della carriera in una rassegna iridata, ma si è dovuto arrende in una finale a senso unico al ceco Alexander Choupenitch, che si è imposto con l’incredibile punteggio di 15-2. Davvero inatteso e sorprendente l’esito di questa finale, con Macchi che non è mai riuscito a trovare misura contro il ceco, che così festeggia il suo primo oro mondiale in carriera. In semifinale Macchi aveva dominato contro il giapponese Kazuki Iimura, imponendosi con un perentorio 15-6. Il toscano ha subito preso un ampio margine di stoccate di vantaggio e poi ha controllato il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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