Un incendio di vaste proporzioni ha causato l’evacuazione di oltre 200.000 persone. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, alimentate dal vento e dalle alte temperature, rendendo necessaria una fuga di massa. L’incendio ha provocato anche un’esplosione visibile in diretta, mentre le fiamme si estendevano senza controllo. Le autorità stanno coordinando gli interventi per contenere il rogo e proteggere le zone interessate.

Le fiamme continuano a propagarsi senza sosta, alimentate dalle alte temperature e dal vento, dando vita a una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni. Migliaia di vigili del fuoco e uomini della protezione civile sono impegnati in una corsa contro il tempo per contenere i roghi e mettere in salvo la popolazione. Il numero delle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni continua ad aumentare di ora in ora. Le autorità dei due Paesi hanno disposto evacuazioni di massa, mentre i governi hanno mobilitato risorse straordinarie per affrontare una situazione definita senza precedenti. In totale sono oltre 200.000 gli sfollati tra il sud-ovest del paese il centro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fiamme fuori controllo, scatta l’evacuazione di massa: oltre 200mila persone in fuga, esplosione in diretta

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