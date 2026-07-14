Due incendi boschivi stanno interessando le aree di Oulx, Bardonecchia e Beaulard, in Alta Valle di Susa. Decine di soccorritori sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre le fiamme si stanno avvicinando alle zone abitate. La situazione ha portato all’attivazione di un intervento di emergenza, con l’obiettivo di contenere gli incendi e proteggere le case nelle vicinanze. La propagazione del fuoco ha causato l’evacuazione di alcune abitazioni nelle aree più vicine alle fiamme.

Sono ore di grande apprensione in Alta Valle di Susa, dove due distinti incendi boschivi stanno impegnando decine di soccorritori tra i territori di Oulx, Bardonecchia e Beaulard. La situazione più critica riguarda la località di Royeres, dove il fronte del fuoco si è esteso rapidamente fino a raggiungere la pineta e continua ad avanzare in direzione della borgata di Villard, facendo aumentare la preoccupazione per le abitazioni presenti nell’area. Per contenere il rogo è stato predisposto un massiccio dispositivo di emergenza che vede impegnati Vigili del Fuoco, volontari dell’ Antincendi Boschivi (Aib) e mezzi aerei. L’obiettivo è arrestare l’avanzata delle fiamme prima che possano raggiungere le zone abitate, mentre il forte caldo e la vegetazione secca rendono particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio fuori controllo, le fiamme avanzano verso le case: scatta il maxi intervento

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Incendio a Vigevano: le immagini dell'intervento di vigili del fuoco e soccorritori

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