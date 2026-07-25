Oggi alle 17.30, in via Brugnoli a Bologna, un incendio ha coinvolto un appartamento. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Un anziano di 94 anni è stato salvato e soccorso dai soccorritori. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sono in corso verifiche sul luogo dell’incendio.

Bologna, 25 luglio 2026 - Erano le 17.30 di oggi quando tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bologna si sono precipitate a sirene spiegate con un’autoscala e coadiuvate dal funzionario di guardia in via Giovanni Brugnoli, in zona Lame, per domare un incendio scoppiato all’interno di un appartamento in un condominio che affaccia sulla strada. I pompieri sono saliti nell’appartamento per salvare l’anziano dal rogo . L’allarme è scattato quando è emerso che all’interno dell’immobile in fiamme ci fosse anche una persona, un anziano di 94 anni e residente appunto nell’appartamento di via Brugnoli. Tempestivamente, i soccorritori dei vigili del fuoco sul posto sono saliti nell’appartamento e messo in salvo l’anziano dal rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamme e paura in via Brugnoli, va a fuoco un appartamento: salvato un anziano di 94 anni

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