Un incendio si è sviluppato in un appartamento al centro, in via Pantaneto. La mattina, gli abitanti hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno visto il fumo nero uscire dalle finestre. L’incendio ha coinvolto una casa abitata da giovani turiste. Le squadre di soccorso sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

Un forte odore di bruciato e il fumo nero fuori le finestre, così si sono svegliati ieri mattina gli abitanti di via Pantaneto. Un rogo è infatti divampato nelle prime ore della giornata all’interno di un appartamento al terzo piano di un palazzo del centro storico, facendo scattare l’allarme tra i residenti e richiamando l’intervento dei vigili del fuoco, con ripercussioni anche sulla viabilità cittadina e, per fortuna, nessun ferito. Le fiamme hanno interessato un’abitazione che, secondo quanto emerso, era stata presa in affitto da un gruppo di giovani turiste. Momenti di apprensione per gli abitanti dello stabile, svegliati dall’odore acre del fumo e dalla presenza dei soccorritori in strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appartamento a fuoco in centro. Via Pantaneto, fiamme e paura nella casa che ospita giovani turiste

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