Paura in un appartamento Tenta di strangolare anziano Badante 54enne finisce nei guai

Nella giornata di ieri, in un appartamento di una zona residenziale, si è verificato un episodio di aggressione tra un'anziana e la sua badante. Dopo un confronto, la donna di 54 anni ha tentato di strangolare l’ospite, ma l’intervento tempestivo di alcuni operatori sanitari e delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La polizia ha portato avanti le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Dopo una discussione, lo ha aggredito, tentando di strangolarlo. Solo il tempestivo intervento del presidente provinciale dell’Ens, Ente nazionali sordi, quello dei sanitari del 118 e della polizia ha evitato il peggio. L’inquietante episodio ha visto sfortunato protagonista un anziano fermano, affetto da sordità, che è stato vittima del brutale tentativo di strangolamento da parte di una badante in prova, una 54enne straniera. Erano da poco passate le 19 quando, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori della questura, la donna, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, mentre si trovava nell’abitazione dell’anziano per una prova, ha avuto un alterco con il suo assistito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura in un appartamento. Tenta di strangolare anziano. Badante 54enne finisce nei guai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video News - Valbrenta, anziana salvata dalla figlia. Badante arrestata per tentato omicidio 13/4/2026 Sullo stesso argomento Vicenza, tenta di strangolare una 85enne: arrestata badante moldavaI carabinieri hanno arrestato una badante che avrebbe tentato di strangolare una 85enne in un’abitazione del comune di Valbrenta (Vicenza) Qui poi... Leggi anche: Prende fuoco un appartamento, anziano e badante salvati in extremis Paura per un'esplosione in casa: fuga di gas devasta un appartamento nel MessineseUn uomo di 48 anni ustionato mentre tenta di spegnere le fiamme. Distruzione totale al secondo piano, traffico bloccato per ore e stabile interdetto dopo l’intervento dei pompieri ... messina.gazzettadelsud.it Paura in condominio: cinghiale intrappolato tenta di entrare in un appartamento (video)Immaginate in piena notte un muso di cinghiale che batte contro la finestra per fare irruzione in casa. E’ successo a Morlupo dove una femmina di cinghiale di grosse dimensioni rimasta intrappolata ne ... msn.com 31 anni, sposato, cittadino portoghese, lavoro in multinazionale — devo rischiare di andare in Portogallo senza lavoro o continuare a provare da lontano? reddit