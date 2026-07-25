Durante il Festival No Tav, un uomo di Brescia è stato fermato con fumogeni, petardi e caschi. Il Questore di Torino ha firmato un foglio di via di un anno, che gli vieta di tornare nella città.

Brescia, 25 luglio 2026 – Un foglio di via con divieto di ritorno a Torino della durata di un anno. Lo ha emesso il Questore della città piemontese Massimo Gambino. Una misura di prevenzione adottata nei confronti di un cittadino di Brescia, che è stato fermato alla stazione di Torino Porta Nuova. L’uomo aveva intenzione di partecipare al corteo in programma oggi, sabato 25 luglio, organizzato dal movimento No Tav “nei luoghi della devastazione delle nostre montagne”. Il bresciano è stato trovato in possesso di diverso materiale esplodente e di altro materiale idoneo al travisamento. Allontanato per motivi di sicurezza. In vista della decima edizione del Festival Alta Felicità del movimento No Tav a Venaus (Torino), Questura e Prefettura hanno infatti blindato la città e aumentato i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival No Tav, fermato un bresciano con fumogeni, petardi e caschi

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