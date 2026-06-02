Maxi sequestro di fumogeni e petardi prima della finale playoff indagini in corso
Nella giornata di domenica, prima della partita di playoff del campionato di Seconda categoria, sono stati sequestrati numerosi fumogeni e petardi. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno intercettato il materiale prima che potesse essere utilizzato durante l'incontro. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l'origine e i responsabili del deposito. Non sono stati segnalati incidenti o feriti in relazione all'evento.
SOLETO – “Sorpresa”, nel pomeriggio di domenica scorsa, prima della partita di calcio dei playoff del campionato di Seconda categoria. Nel campo sportivo di Soleto era infatti previsto il match tra la squadra locale e quella del Melissano. Prima dell’incontro, i carabinieri del Nucleo operativo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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