Fumogeni e petardi durante la finale di Coppa Italia | la Digos identifica tre tifosi
Durante la finale di Coppa Italia di serie C, disputata lo scorso 1 aprile allo stadio Francioni, sono stati segnalati episodi di fumogeni e petardi lanciati dai tifosi. A seguito di un’indagine condotta dalla Digos, tre persone sono state identificate e denunciate in stato di libertà per aver acceso e lanciato artifici pirotecnici durante l’evento. La partita tra le due squadre si è svolta regolarmente, senza interruzioni ufficiali legate ai comportamenti dei tifosi.
Dopo un'indagine della Digos tre tifosi sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per l'accensione e il lancio di artifici pirotecnici durante la finale di Coppa Italia di serie C tra Latina Calcio e Potenza, disputata lo scorso 1 aprile allo stato Francioni.Attraverso un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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