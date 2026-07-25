Festival del Circo di Montecarlo | tutto quello che c’è da sapere

Notizia in breve

Stasera alle 21:20 su Rai 1 viene trasmessa in replica la 46ª edizione del Festival del Circo di Montecarlo. La diretta si svolge dal luogo dell’evento e coinvolge artisti internazionali. La trasmissione include le esibizioni del cast e sarà disponibile anche in streaming. L’evento si tiene dal 25 luglio 2026 e si conclude nei prossimi giorni.