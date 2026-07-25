Festival del Circo di Montecarlo | tutto quello che c’è da sapere

Da tpi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21:20 su Rai 1 viene trasmessa in replica la 46ª edizione del Festival del Circo di Montecarlo. La diretta si svolge dal luogo dell’evento e coinvolge artisti internazionali. La trasmissione include le esibizioni del cast e sarà disponibile anche in streaming. L’evento si tiene dal 25 luglio 2026 e si conclude nei prossimi giorni.

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Festival del Circo di Montecarlo: artisti, cast e streaming dell’evento. Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il Festival del Circo di Montecarlo, l’evento giunto alla sua 46esima edizione. Si tratta di un’edizione particolarmente importante per il carattere celebrativo sia per il mondo del Circo, che festeggia i 50 anni dalla nascita del Festival di Montecarlo, sia per il Principato di Monaco che celebra i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco. È stato infatti il Principe Ranieri nel 1974 a volere nel Principato un grande festival internazionale del Circo che accogliesse una volta all’anno i migliori artisti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Cirque Festival in Monte Carlo. 25.01.2026

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