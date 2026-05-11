Festival di Cannes attori attesi e tutto quello che c’è da sapere

Il Festival di Cannes inizia il 12 maggio, attirando attori e registi da tutto il mondo. Sono attese numerose star del cinema che sfileranno sul red carpet e presentano le loro ultime opere. L'evento si protrarrà per diversi giorni, durante i quali si svolgeranno proiezioni, dibattiti e cerimonie di premiazione. La competizione principale vede coinvolti diversi film in corsa per la Palma d'oro, mentre il pubblico e la stampa seguono con attenzione ogni dettaglio.

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Il 12 maggio parte il Festival di Cannes: chi si aggiudicherà la palma d'oro? Ecco tutti i presenti. La giuria sarà composta da: il regista sudcoreano Park Chan-wook, l'attrice Demi Moore, la regista premio Oscar Chloé Zhao, lo svedese Stellan Skarsgård e l'attrice irlandese-etiope Ruth Negga Domani, 12 maggio, prenderà il viail festival di Cannesdove sono attesi tanti attori internazionali sebbene quest’anno la mancanza di star italiane e di film nostrani si faccia sentire. E’ tutto pronto alla Croisette di Cannes per questa 79esima edizione del festival del cinema. Innanzitutto spazio alla giuria della quale fanno parte: il regista sudcoreano Park Chan-wook, l’attriceDemi Moore, la regista premio Oscar Chloé Zhao, lo svedese Stellan Skarsgårde l’attrice irlandese-etiope Ruth Negga.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festival di Cannes, attori attesi e tutto quello che c’è da sapere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere sul FestivalDal 24 al 28 febbraio 2026 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2026, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston... Sanremo, dalle giurie all'effetto karaoke: tutto quello che c'è da sapere sul FestivalConti sfida Conti, il ricordo di Pippo Baudo, le tante attrazioni extra-gara, da Cal Yaman a Irina Shayk. Argomenti più discussi: Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: Demi Moore in giuria; I 15 film che aspettiamo di più al Festival di Cannes; Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla Croisette; Il programma completo del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio 2026) - Close-up. 'Fast and Furious' avrà una proiezione speciale al Festival del Cinema di Cannes 2026 per celebrare il suo 25° anniversario reddit #ParkChanwook è uno dei cineasti più richiesti in questo 2026: nominato presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes, è stato scelto per dirigere una pellicola attesissima #MatthewMcConaughey, #AustinButler e #PedroPascal. È questo il tris di star h x.com