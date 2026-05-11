Festival di Cannes attori attesi e tutto quello che c’è da sapere
Il Festival di Cannes inizia il 12 maggio, attirando attori e registi da tutto il mondo. Sono attese numerose star del cinema che sfileranno sul red carpet e presentano le loro ultime opere. L'evento si protrarrà per diversi giorni, durante i quali si svolgeranno proiezioni, dibattiti e cerimonie di premiazione. La competizione principale vede coinvolti diversi film in corsa per la Palma d'oro, mentre il pubblico e la stampa seguono con attenzione ogni dettaglio.
Il 12 maggio parte il Festival di Cannes: chi si aggiudicherà la palma d'oro? Ecco tutti i presenti. La giuria sarà composta da: il regista sudcoreano Park Chan-wook, l'attrice Demi Moore, la regista premio Oscar Chloé Zhao, lo svedese Stellan Skarsgård e l'attrice irlandese-etiope Ruth Negga Domani, 12 maggio, prenderà il viail festival di Cannesdove sono attesi tanti attori internazionali sebbene quest’anno la mancanza di star italiane e di film nostrani si faccia sentire. E’ tutto pronto alla Croisette di Cannes per questa 79esima edizione del festival del cinema. Innanzitutto spazio alla giuria della quale fanno parte: il regista sudcoreano Park Chan-wook, l’attriceDemi Moore, la regista premio Oscar Chloé Zhao, lo svedese Stellan Skarsgårde l’attrice irlandese-etiope Ruth Negga.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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