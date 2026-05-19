Parcheggi viabilità e Ztl | tutto quello che c' è da sapere in vista del Summer Festival
In vista del Ferrara Summer Festival del 2026, sono stati messi in funzione nuovi piani per i parcheggi in piazza Ariostea. Le modifiche riguardano la viabilità e l’area Ztl, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso di visitatori durante l’evento. Le autorità hanno annunciato l’attivazione delle nuove disposizioni, che prevedono cambiamenti nelle aree di sosta e nelle modalità di accesso alla zona. Le misure entreranno in vigore in concomitanza con l’inizio del festival.
Attivato il nuovo piano parcheggi per l’edizione 2026 del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea. L’amministrazione comunale di Ferrara, in sinergia con Ferrara Tua e l’organizzazione della manifestazione, si è adoperata per limitare i disagi cercando di migliorare la gestione di ampi flussi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
CUDE: tutto quello che devi sapere sul contrassegno disabili
Sullo stesso argomento
Manca un mese all'accensione delle telecamere Ztl: tutto quello che c'è da sapereIl Comune ha previsto tre mesi di transizione con notifiche degli accessi non autorizzati, ma senza multe.
Leggi anche: Vasco Rossi torna a Rimini, tutto quello che c'è da sapere: strade chiuse, divieti, parcheggi e sicurezza