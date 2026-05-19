Parcheggi viabilità e Ztl | tutto quello che c' è da sapere in vista del Summer Festival

In vista del Ferrara Summer Festival del 2026, sono stati messi in funzione nuovi piani per i parcheggi in piazza Ariostea. Le modifiche riguardano la viabilità e l’area Ztl, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso di visitatori durante l’evento. Le autorità hanno annunciato l’attivazione delle nuove disposizioni, che prevedono cambiamenti nelle aree di sosta e nelle modalità di accesso alla zona. Le misure entreranno in vigore in concomitanza con l’inizio del festival.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui