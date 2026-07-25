Ha preso il via la "Festa della salsiccia al Metro" di Careggine, la golosa manifestazione estiva dedicata ai sapori della tradizione locale che lo scorso anno ha registrato migliaia di presenze, con oltre mezzo km di salsiccia cotta alla brace servita ai tavoli della Tensostruttura. Un successo bissato, tra l’altro, con lo stesso entusiasmo durante la trasferta dello scorso novembre a "Garfagnana Terra Unica", l’evento che consacra le eccellenze gastronomiche del territorio. Il gruppo dei volontari dell’Associazione organizzatrice "Monte Sumbra" e la comunità, con tutta l’amministrazione comunale guidata dal prima cittadina Lucia Rossi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Festa della salsiccia al metro“. A Careggine il grande evento dedicato ai sapori della tradizione

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La Festa Gastronomica della Pallavolo Elba 97 x.com

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