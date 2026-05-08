Sport Kids Festival | il grande evento dedicato ai piccoli campioni torna in Piazza Municipio

Il 16 maggio, Piazza Municipio si trasformerà nel cuore dello Sport Kids Festival, un evento dedicato ai bambini di Napoli. La giornata prevede attività sportive gratuite pensate per coinvolgere i più giovani, offrendo occasioni di gioco e inclusione. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico e aperto a tutte le famiglie, con l’obiettivo di promuovere lo sport come momento di divertimento e socializzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Piazza Municipio ospita lo Sport Kids Festival il 16 maggio: un’intera giornata di sport gratuito, inclusione e divertimento per tutti i bambini di Napoli. Napoli si trasforma nuovamente in una palestra a cielo aperto per accogliere lo Sport Kids Festival, la manifestazione che mette al centro il benessere e il divertimento dei più giovani. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 10:00, la suggestiva cornice di Piazza Municipio diventerà il cuore pulsante dello sport cittadino, ospitando centinaia di bambini pronti a cimentarsi in decine di discipline differenti. L’iniziativa, inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, punta a promuovere l’attività motoria come strumento di crescita e integrazione sociale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sport Kids Festival: il grande evento dedicato ai piccoli campioni torna in Piazza Municipio Notizie correlate Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa villaggio dello sport per bambini e famigliePresentato a Palazzo San Giacomo lo Sport Kids Festival Napoli, l’evento gratuito dedicato a bambini, ragazzi e famiglie che sabato 16 maggio... Spotted Week-Waste Festival: l’evento dedicato ai giovani tra sport, cultura e intrattenimentoAl via la prima edizione di Spotted Week-Waste Festival, evento dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che si articolerà nelle tre giornate di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sport Kids Festival; Sport, giochi e attività gratuite: Piazza Municipio diventa il villaggio dello Sport Kids Festival Napoli; In piazza Municipio torna lo Sport Kids Festival; Sport Kids Festival, Piazza Municipio diventa villaggio dello sport. Sport, giochi e attività gratuite: Piazza Municipio diventa il villaggio dello Sport Kids Festival NapoliSabato 16 maggio una giornata dedicata a bambini e famiglie con discipline sportive, aree baby, spettacoli, prevenzione sanitaria e laboratori inclusivi nel cuore della città ... napolitoday.it Sport Kids Festival, al via la 3^edizione (VIDEO)Sport Kids Festival, al via la 3^edizione (VIDEO)Torna per il terzo anno consecutivo lo Sport Kids Festival, con una nuova location traferendosi sabato 16 maggio in piazza Municipio. Stamattina la presentazione dell’iniziativa dedicata ai più giovan ... napolivillage.com **NAPOLI**SPORT KIDS FESTIVAL 16 MAGGIO 2026 Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa il villaggio dello sport per bambini e famiglie . Presentato a Palazzo San Giacomo lo Sport Kids Festival Napoli, l’evento ‘gratuito’ de - facebook.com facebook #Napoli- Presentata a palazzo San Giacomo lo "Sport Kids Festival" il 16 maggio piazza Municipio diventa la capitale dello Sport per i piu' piccoli #Eventi #SportKidsFestival #PiazzaMunicipio #Capitale #NanoTV x.com