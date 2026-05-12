I sapori della tradizione e il grande show della Shary Band | a Barengo una serata tra gusto e musica

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un connubio perfetto tra la cucina tipica del territorio e il grande show live: sabato 16 maggio piazza Travaglini a Barengo si trasforma nel cuore pulsante del divertimento novarese con l'evento "Cena Piemontese + Shary Band" organizzato dalla Pro Loco.L'eventoLa serata promette un'esperienza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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