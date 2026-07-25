Festa del Duca la superstar sarà Gene Gnocchi

Durante la Festa del Duca, dall’11 al 14 agosto, si terranno 150 eventi tra piazze e palazzo ducale. La manifestazione include spettacoli, giochi storici, mercati e locande. La giornata del 12 agosto sarà caratterizzata dalla presenza di Gene Gnocchi, considerato la superstar dell'edizione. La festa durerà quattro giorni e coinvolgerà diverse location nel centro storico.

Si fanno strada le prime anticipazioni riguardanti la quarantaquattresima edizione della Festa del Duca, che sarà dall’11 al 14 agosto. Quattro intense giornate con 150 eventi nelle piazze e a palazzo ducale, spettacoli e giochi storici, mercati e locande. Spiega l’ARS: "Oltre alla attesissima sfida sportiva del Gioco dell’Aita il 14 agosto, come sempre sotto i torricini e all’ormai classico programma culturale che anima il cortile d’onore di palazzo ducale col Premio nazionale “Giovanni Santi - Comunicatori di Valori“, la novità di quest’anno sarà un grande torneo cavalleresco con dieci sfidanti, prodigiosi cavalieri che ricreeranno la “ Giostra del Duca “. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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