osteria grande sul lago in festa gene gnocchi mattatore sul palco

Notizia in breve

Sul palco dell’evento “Osteria Grande sul Lago in festa” si è esibito Gene Gnocchi, che ha intrattenuto il pubblico durante il fine settimana. L’evento si è svolto nel Laghetto Mariver, un luogo simbolo di Osteria Grande, e ha visto una partecipazione numerosa. La manifestazione combina momenti di convivialità, buona cucina e intrattenimento, attirando residenti e visitatori. La festa si ripete ogni anno nello stesso fine settimana.