Osteria Grande sul lago in festa Gene Gnocchi mattatore sul palco
Sul palco dell’evento “Osteria Grande sul Lago in festa” si è esibito Gene Gnocchi, che ha intrattenuto il pubblico durante il fine settimana. L’evento si è svolto nel Laghetto Mariver, un luogo simbolo di Osteria Grande, e ha visto una partecipazione numerosa. La manifestazione combina momenti di convivialità, buona cucina e intrattenimento, attirando residenti e visitatori. La festa si ripete ogni anno nello stesso fine settimana.
Torna la grande festa del luogo simbolo di Osteria Grande. Il Laghetto Mariver ospiterà nel prossimo week end l’evento che ogni anno unisce alla convivialità la buona cucina e l’intrattenimento: ‘ Osteria Grande sul Lago in festa ’. Nelle due serate, a partire dalle 18,30 di sabato, il parco si trasformerà in un luogo di incontro pensato per tutte le età, con stand gastronomici, musica, spettacoli, creatività, arte e cultura, offrendo un calendario di eventi ricchissimo adatto a grandi e piccoli. Si partirà sabato, come detto nel tardo pomeriggio, con lo spettacolo di burattini ‘I tre porcellini’ a cura di Auser dedicato ai bambini. Alle 21, invece, si ballerà a tempo di musica con "Batucada – Un mondo tutto in fucsia", spettacolo proposto dalla Batucada Dance School. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Circolo Canottieri Roma, grande «Festa d'Estate»: sul palco Noemi. Arriva anche il sindaco GualtieriSul palco del Circolo Canottieri Roma si è esibita Noemi durante la Festa d'Estate 2026, attirando l’attenzione dei presenti.
Szcz?sny è l’anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatoreDurante la parata per la celebrazione del titolo, il portiere del Barcellona si è distinto per il suo atteggiamento vivace.
Argomenti più discussi: Il 18 e 19 luglio torna Osteria sul Lago in Festa; Osteria Grande sul lago in festa. Gene Gnocchi mattatore sul palco; Fantazzini nel consiglio della Figc: Fondamentale investire sui giovani. Servono strutture d’eccellenza.
LA VERA CUCINA ROMANA TORNA SUL LAGO! Dopo il grande successo di Aprile, NoName Bergamo vi aspetta per un nuovo appuntamento imperdibile a *Paratico (BS)*! Dal 26 al 28 Giugno, il Parco Comunale si trasforma in una tipica osteria ro facebook