Matteo Bassetti chiacchiera con Gene Gnocchi al Mic di Faenza
“L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo” – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Al Mic di Faenza c'è Enzo Iacchetti: aperitivo spettacolo insieme a Gene Gnocchi
Leggi anche: Enzo Miccio ospite di Gene Gnocchi al Mic di Faenza
Matteo Bassetti chiacchiera con Gene Gnocchi al Mic di FaenzaL’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina ... ravennatoday.it
Hantavirus in TV, Matteo Bassetti spiega la differenza con il Covid e poi sbotta: Bruttissima figuraL'infettivologo, intervenuto a Mattino Cinque, ha smontato gli allarmisi italiani sulla nuova epidemia 'dei topi'. Poi il chiarimento sulle differenze col Coronavirus. libero.it