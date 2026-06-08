Matteo Bassetti chiacchiera con Gene Gnocchi al Mic di Faenza

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo” – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al Mic di Faenza c'è Enzo Iacchetti: aperitivo spettacolo insieme a Gene Gnocchi

Leggi anche: Enzo Miccio ospite di Gene Gnocchi al Mic di Faenza

matteo bassetti matteo bassetti chiacchiera conMatteo Bassetti chiacchiera con Gene Gnocchi al Mic di FaenzaL’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina ... ravennatoday.it

Hantavirus in TV, Matteo Bassetti spiega la differenza con il Covid e poi sbotta: Bruttissima figuraL'infettivologo, intervenuto a Mattino Cinque, ha smontato gli allarmisi italiani sulla nuova epidemia 'dei topi'. Poi il chiarimento sulle differenze col Coronavirus. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web