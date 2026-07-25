Un uomo di 25 anni è stato ferito al petto da una lama mentre stava tagliando l’erba in una frazione di Bereguardo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravi. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Bereguardo (Pavia), 24 luglio 2026 – Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, alla frazione Zelata di Bereguardo (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. Un ragazzo di 25 anni, residente a Marcignago (Pavia), è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime notizie, il 25enne stava tagliando l'erba in un campo di un'azienda. Improvvisamente la lama si è sganciata dall'attrezzo e ha colpito il 25enne all'altezza del petto. I soccorsi . Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118. Il ragazzo è stato soccorso e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri di Pavia e gli ispettori di Ats hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferito al petto da una lama mentre taglia l’erba: grave 25enne

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