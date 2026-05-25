Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato a Carvico, Bergamo. La freccia sarebbe stata lanciata da un'auto in movimento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

L’episodio è avvenuto intorno alle13.30 nel piazzale di via Conti. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne stava tornando verso la propria auto dopo aver pranzato nel ristorante del supermercato quando è stato improvvisamente raggiunto al petto da un dardo. A colpirlo sarebbe stata unapersona a bordo di un’auto in transito.Subito dopo il gesto, il veicolo si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni hanno prestato i primi soccorsi all’uomo subito dopo l’accaduto. Tra le persone intervenute c’era anche un medico che si trovava sul posto. Poco dopo è arrivata un’ambulanza dellaCroce Bianca di Calusco d’Adda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, uomo ferito al petto da una freccia: indagini in corso a Carvico

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