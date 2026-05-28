Ferito da un colpo di arma da fuoco mentre taglia l' erba

Un uomo di 48 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre stava lavorando con un trattore su un terreno di via di Bogaia. L’incidente è avvenuto durante operazioni di manutenzione. Non sono state rese note le circostanze precise dell’accaduto né ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo. La polizia sta indagando sull’incidente.

Un uomo di 48 anni sarebbe stato ferito da un colpo di arma da fuoco, mentre si trovava a bordo di un trattore ed era impegnato in alcuni lavori manutentivi su un terreno di via di Bogaia. L'episodio in questione, sul quale stanno indagando i carabinieri, sarebbe avvenuto stamani 28 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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