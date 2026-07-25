Caso Carbonaro chiesto il divieto di avvicinamento all’assassino per i genitori della 14enne uccisa
I genitori della ragazza di 14 anni uccisa hanno chiesto un divieto di avvicinamento per l’uomo accusato dell’omicidio. La richiesta è stata presentata in tribunale, dove si discute anche dell’istanza di restrizione. La famiglia ha manifestato il desiderio di proteggersi dall’indagato, che si trova in carcere. La decisione sulla misura restrittiva sarà presa nelle prossime ore dal giudice.
Tempo di lettura: 2 minuti “Così lo Stato uccide Martina una seconda volta: il dolore di due genitori non può essere trasformato in un reato”. Così, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dall’ex Alessio Tucci, nel maggio 2025 ad Afragola (Napoli), commenta la decisione da parte della Procura di Napoli Nord di chiedere un divieto di avvicinamento dopo le denunce presentate dai familiari dell’imputato. Uno degli episodi oggetto della richiesta – frutto delle denunce presentate dai parenti di Tucci – avvenne lo scorso 19 maggio, durante e dopo la prima udienza del processo che si sta celebrando davanti alla Corte di Assise di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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