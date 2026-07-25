Caso Carbonaro chiesto il divieto di avvicinamento all’assassino per i genitori della 14enne uccisa

Notizia in breve

I genitori della ragazza di 14 anni uccisa hanno chiesto un divieto di avvicinamento per l’uomo accusato dell’omicidio. La richiesta è stata presentata in tribunale, dove si discute anche dell’istanza di restrizione. La famiglia ha manifestato il desiderio di proteggersi dall’indagato, che si trova in carcere. La decisione sulla misura restrittiva sarà presa nelle prossime ore dal giudice.