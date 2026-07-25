Fede cortei sfide E modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Alle 9.30, da piazza San Francesco, partirà un corteo religioso in occasione delle celebrazioni per San Jacopo. La manifestazione coinvolgerà gruppi e fedeli, e sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico. Durante l'evento, alcune strade saranno chiuse o deviate per consentire il passaggio della processione. La giornata prevede anche altre iniziative e momenti di preghiera, con l’obiettivo di rispettare le tradizioni legate alla festività.