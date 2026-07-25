Fede cortei sfide E modifiche alla viabilità
Alle 9.30, da piazza San Francesco, partirà un corteo religioso in occasione delle celebrazioni per San Jacopo. La manifestazione coinvolgerà gruppi e fedeli, e sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico. Durante l'evento, alcune strade saranno chiuse o deviate per consentire il passaggio della processione. La giornata prevede anche altre iniziative e momenti di preghiera, con l’obiettivo di rispettare le tradizioni legate alla festività.
La giornata di oggi sarà come di consueto scandita da numerosi momenti dedicati alle celebrazioni per San Jacopo. Alle 9.30, da piazza San Francesco, partirà la Processione dei ceri: ogni Rione cittadino sfilerà con un cero decorato nei propri colori, accompagnando il corteo da piazza San Francesco lungo Via Bozzi, Via Curtatone e Montanara, Via Buozzi, Via Cavour e Via Roma, fino all’arrivo in Piazza del Duomo. Alle 11, nella Cattedrale di San Zeno, il vescovo monsignor Augusto Mascagna celebrerà la Messa solenne. Al termine della funzione sarà impartita la benedizione al Palio della Giostra dell’Orso, dipinto dall’artista Paola Imposimato, che quest’anno interpreta il tema " La lettura è un’avventura ", scelto per l’edizione 2026 con un evidente richiamo a Pistoia Capitale del libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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