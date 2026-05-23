Nel fine settimana a Roma, la metro A è stata chiusa in alcune tratte per lavori di manutenzione. Contestualmente, si sono svolti cortei, processioni e manifestazioni in vari quartieri, causando modifiche alla viabilità. Sono stati adottati diversi provvedimenti temporanei per gestire il traffico e il trasporto pubblico durante gli eventi e le attività in programma. La circolazione stradale ha subito variazioni in più zone della città.

Weekend complicato per la mobilità a Roma tra lavori sulla metro A, cortei, processioni, eventi sportivi e manifestazioni in diversi quartieri della Capitale. Sabato 23 e domenica 24 maggio sono previste chiusure stradali, deviazioni dei bus e modifiche al trasporto pubblico in numerose zone della città. Metro A chiusa per lavori: attivi i bus sostitutivi. Da venerdì sera e per tutta la giornata di sabato la metro A sarà interrotta per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Al posto dei treni saranno attive due linee bus sostitutive: MA1: Battistini – Arco di Travertino. MA2: Flaminio – Anagnina. Le modifiche interesseranno migliaia di pendolari e turisti in transito nella Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, weekend tra metro A chiusa, cortei ed eventi: tutte le modifiche alla viabilità e ai trasporti

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