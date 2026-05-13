Interventi alla rete fognaria | scattano modifiche alla viabilità in via Felici

A partire da giovedì 14 maggio, la viabilità in via Felici subirà variazioni a causa dei lavori sulla rete fognaria avviati nei giorni scorsi in via Daniele Felici. La strada sarà chiusa completamente nel tratto tra via Braschi e via IV Novembre, per permettere la prosecuzione degli interventi. La chiusura resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Per consentire la prosecuzione dei lavori alla rete fognaria che hanno preso avvio nei giorni scorsi in via Daniele Felici, a partire da giovedì 14 maggio è prevista la chiusura totale del tratto compreso tra via Braschi e via IV Novembre. Il divieto di transito resterà in vigore fino al 28.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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