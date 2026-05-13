Interventi alla rete fognaria | scattano modifiche alla viabilità in via Felici

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da giovedì 14 maggio, la viabilità in via Felici subirà variazioni a causa dei lavori sulla rete fognaria avviati nei giorni scorsi in via Daniele Felici. La strada sarà chiusa completamente nel tratto tra via Braschi e via IV Novembre, per permettere la prosecuzione degli interventi. La chiusura resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per consentire la prosecuzione dei lavori alla rete fognaria che hanno preso avvio nei giorni scorsi in via Daniele Felici, a partire da giovedì 14 maggio è prevista la chiusura totale del tratto compreso tra via Braschi e via IV Novembre. Il divieto di transito resterà in vigore fino al 28.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lavori alla rete elettrica e fognaria in varie zone della città: le modifiche alla viabilitàDal 24 febbraio e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle ore 8.

Lavori alla rete fognaria in zona San Rocco, nuove modifiche alla viabilità nelle vie Alessandro Bonci e RenoGli interventi riguardano la messa in sicurezza, il ripristino e l’adeguamento di reti e scarichi diretti della fognatura pubblica nell’area di San...

Temi più discussi: Faenza, lavori alla rete fognaria in via Firenze. Le modifiche alla viabilità; Messa in sicurezza delle frazioni e interventi sulla rete fognaria: pianificati dal Comune lavori per oltre un milione di euro; Lunedì 4 maggio in via Ravennate partono alcuni lavori alla rete fognaria; Problemi alla rete fognaria del Migliaro, risponde l'amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi. Pianificata una serie di interventi straordinari.

interventi alla rete fognariaIn viale Peruzzi a Carpi, intervento per il ripristino della rete fognariaMercoledì 13 maggio prende il via su viale Peruzzi, nel tratto compreso tra via Tre Febbraio e viale dei Cipressi, un intervento urgente di ripristino ed efficientamento della rete di raccolta e scari ... sassuolo2000.it

interventi alla rete fognariaMARASCO SIPONTO Manfredonia, rete fognaria di Siponto: arrivano le valvole by-pass. Marasco: Risultato ottenuto con battaglieDopo oltre trent’anni di criticità ambientali che hanno interessato il lungomare di Manfredonia, prende avvio un intervento strategico ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web