Fede Academy con Federica Pellegrini il nuoto cresce a Livigno allenando nuove generazioni

Da 361magazine.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fede Academy torna a Livigno nel 2026, presso il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816. La struttura è diventata un punto di riferimento per il progetto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, con l’obiettivo di allenare nuove generazioni di nuotatori. La collaborazione continua, consolidandosi nel tempo e rafforzando la presenza della scuola di nuoto nel territorio. La struttura ospiterà sessioni di allenamento e formazione per giovani atleti, mantenendo il suo ruolo di centro di eccellenza.

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Certe storie non si interrompono. Si ripetono, e ogni volta diventano più solide. Anche per il 2026 la Fede Academy torna a casa. E la casa è AQ1816 a Livigno, il Centro di Preparazione Olimpica che negli anni è diventato il punto di riferimento per il progetto nato da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Non è una scelta casuale. È lo stesso luogo dove la campionessa azzurra ha costruito gran parte della sua carriera, tra allenamenti e sogni che poi sono diventati ori olimpici, mondiali ed europei. Tornare lì significa ritrovare le radici. Un calendario lungo tutta la stagione Il programma 2026 è già definito e punta a seguire i ragazzi per mesi, non solo per una settimana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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