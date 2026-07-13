Dopo Federica Pellegrini è nata una nuova stella del nuoto | l’incredibile record di Alessandra Mao

Alessandra Mao, nuotatrice veneziana, ha stabilito un nuovo record, diventando una figura emergente nel panorama del nuoto italiano. La giovane atleta, con 22 anni, si distingue per le sue prestazioni e la determinazione. Il suo successo si aggiunge a quello di altre atlete di rilievo nel settore, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nelle competizioni internazionali. La sua crescita rappresenta un passo importante per il nuoto nazionale.

Veneziana, talentosa, pronta a tutto: Alessandra Mao ha nel sangue la spinta per portare il nuoto italiano (ancora) ad altissimo livello. Dopo 22 anni (tantissimo in termini sportivi) ha strappato il record juniores di Federica Pellegrini nei 100 stile libero fissato a Livorno il 10 marzo 2004, per la gioia di chi nello sport mette passione e sacrificio. Tanto c’è voluto ad abbattere il numero eretto dall’atleta che più ci ha fatto sognare negli anni, con un passato agonistico invidiabile. L’incredibile record della stella nascente del nuoto italiano. Poche gare sono in grado di colpire il cuore di chi le guarda come quelle dei 100 metri stile libero. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Federica Pellegrini La Nuova Vita da Mamma di Due

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