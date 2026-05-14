Nume Academy & Festival 2026 | grandi interpreti nuove generazioni Così il programma

Il Nume Academy & Festival 2026 presenta un programma ricco di eventi che spaziano tra performance di grandi interpreti, guest star internazionali e giovani talenti emergenti. La lineup include concerti di musica da camera, recital e sessioni speciali, tutti dedicati a offrire un panorama vario e di qualità. La manifestazione si svolge attraverso una serie di appuntamenti che coinvolgono artisti affermati e artisti in ascesa, con l’obiettivo di valorizzare sia le figure già consolidate che le nuove generazioni di musicisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui