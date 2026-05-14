Nume Academy & Festival 2026 | grandi interpreti nuove generazioni Così il programma
Il Nume Academy & Festival 2026 presenta un programma ricco di eventi che spaziano tra performance di grandi interpreti, guest star internazionali e giovani talenti emergenti. La lineup include concerti di musica da camera, recital e sessioni speciali, tutti dedicati a offrire un panorama vario e di qualità. La manifestazione si svolge attraverso una serie di appuntamenti che coinvolgono artisti affermati e artisti in ascesa, con l’obiettivo di valorizzare sia le figure già consolidate che le nuove generazioni di musicisti.
Grandi interpreti e guest star, giovani talenti già lanciatissimi, musica da camera, recital e concerti speciali. A Cortona, borgo toscano dal fascino incontaminato, con NUME Academy & Festival le eccellenze della musica classica invadono la città, dando vita a un’esperienza che oggi si presenta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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