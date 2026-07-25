Favasuli-Napoli c’è l’accordo | il Catanzaro chiede 8 milioni per cederlo

Da ilnapolista.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Catanzaro per la cessione di un giocatore, che però chiede 8 milioni di euro. Dopo aver ceduto Hasa e Zerbin al Frosinone, la squadra azzurra sta cercando di liberare altri posti in rosa. La trattativa con il club calabrese prosegue, mentre il club partenopeo si prepara a inserire nuovi elementi.

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Il Napoli sembra stia lentamente entrando in una fase più attiva di calciomercato: dopo le cessioni di Hasa e Zerbin al Frosinone, gli azzurri continuano a cercare di fare spazio in rosa per innestare elementi funzionali. In questo contesto si inserisce la trattativa per Favasuli, terzino destro del Catanzaro che mette d’accordo tutti in società. Ecco a che punto siamo. Napoli, c’è accordo con Favasuli. Riporta Schira: “Costantino Favasuli è ancora il principale obiettivo del Napoli come Vice di Di Lorenzo. Il giovane terzino destro ha un accordo di principio con il Napoli e sta aspettando gli Azzurri. Il Catanzaro chiede 8M per venderlo. I colloqui procedono bene, anche se il Napoli deve prima sfoltire la rosa” Excl – Costantino #Favasuli is still #Napoli ’s main target as Di Lorenzo’s Vice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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