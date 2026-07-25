Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Catanzaro per la cessione di un giocatore, che però chiede 8 milioni di euro. Dopo aver ceduto Hasa e Zerbin al Frosinone, la squadra azzurra sta cercando di liberare altri posti in rosa. La trattativa con il club calabrese prosegue, mentre il club partenopeo si prepara a inserire nuovi elementi.

Il Napoli sembra stia lentamente entrando in una fase più attiva di calciomercato: dopo le cessioni di Hasa e Zerbin al Frosinone, gli azzurri continuano a cercare di fare spazio in rosa per innestare elementi funzionali. In questo contesto si inserisce la trattativa per Favasuli, terzino destro del Catanzaro che mette d’accordo tutti in società. Ecco a che punto siamo. Napoli, c’è accordo con Favasuli. Riporta Schira: “Costantino Favasuli è ancora il principale obiettivo del Napoli come Vice di Di Lorenzo. Il giovane terzino destro ha un accordo di principio con il Napoli e sta aspettando gli Azzurri. Il Catanzaro chiede 8M per venderlo. I colloqui procedono bene, anche se il Napoli deve prima sfoltire la rosa” Excl – Costantino #Favasuli is still #Napoli ’s main target as Di Lorenzo’s Vice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Favasuli-Napoli, c’è l’accordo: il Catanzaro chiede 8 milioni per cederlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Favasuli al Napoli, accordo fino al 2031: manca il CatanzaroIl Napoli ha raggiunto un accordo di massima con il giovane esterno, ritenuto uno dei profili più interessanti per rafforzare la fascia destra.

Favasuli-Napoli, c’è l’accordo ma cresce la concorrenzaIl Napoli ha raggiunto un accordo con il calciatore del Catanzaro, Costantino Favasuli, per rinforzare la fascia destra.

Temi più discussi: Napoli, ecco l'erede di Di Lorenzo: in arrivo Favasuli dal Catanzaro; Il Napoli a un passo dall’erede di Di Lorenzo: chi è Costantino Favasuli e dove potrebbe giocare con Allegri; Il Napoli spinge per Favasuli: il Catanzaro fissa il prezzo. Anche Pontisso verso la cessione; Favasuli verso il Napoli: accordo con il Catanzaro, affare da quasi 10 milioni · LaC News24.

Antonio #Conte ha vinto la #SerieA e la #SuperCoppa, ma ha portato via tutto a #DeLaurentis, ha lasciato della situazioni difficili da sistemare. #Lukaku molto probabilmente lascerà il #Napoli, il club azzurro per la fascia destra è su #Favasuli ma non ha x.com

Napoli, Favasuli in pole per la fascia destra. Il Catanzaro fissa il prezzoIl direttore sportivo Giovanni Manna non si ferma e prosegue senza sosta il lavoro di ricostruzione della rosa del Napoli. Tra le priorità del club partenopeo c’è il rinforzo della fascia destra, dove ... msn.com

Favasuli-Napoli, principio d'accordo! Schira: Colloqui positivi anche col CatanzaroL'esperto di mercato Nicolò Schira aggiorna sulla trattativa Favasuli: c'è già un'intesa di massima con il giocatore, ma prima serviranno alcune cessioni. tuttonapoli.net

TI PREGO NAPOLI NON FARE QUESTO ERRORE reddit