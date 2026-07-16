Favasuli al Napoli accordo fino al 2031 | manca il Catanzaro

Il Napoli accelera per Costantino Favasuli. Il club azzurro avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il giovane esterno, individuato come uno dei profili più interessanti per completare la fascia destra. Il classe 2004 può ricoprire il ruolo di terzino e garantire una soluzione alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Le sue caratteristiche atletiche e la capacità di percorrere l’intera corsia hanno convinto la dirigenza a muoversi con decisione. Il primo passaggio dell’operazione sarebbe già stato completato. Il Napoli e Favasuli avrebbero trovato un accordo sulla durata del futuro contratto. L’intesa prevederebbe una scadenza nel 2031, con un’opzione per prolungare il rapporto fino al 2032. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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