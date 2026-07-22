Favasuli-Napoli c’è l’accordo ma cresce la concorrenza

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il calciatore del Catanzaro, Costantino Favasuli, per rinforzare la fascia destra. Il terzino, che ha recentemente concluso una stagione in Serie B, è considerato uno dei profili più interessanti sul mercato. Tuttavia, sul suo trasferimento si registra anche l’interesse di altre squadre, aumentando la concorrenza per aggiudicarsi il giocatore.

Il Napoli ha individuato in Costantino Favasuli uno dei profili più interessanti per rinforzare la fascia destra. Il terzino del Catanzaro è reduce da una stagione positiva in Serie B. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della dirigenza azzurra. Il club si è già mosso in modo concreto. I contatti con il calciatore e con la società calabrese avrebbero infatti prodotto una prima intesa. La trattativa, dunque, appare ben avviata. Secondo La Gazzetta dello Sport, “Costantino Favasuli è stata una bella sorpresa dell’ultima Serie B e il Napoli ha già un principio di accordo sia con lui sia con il Catanzaro”. Il classe 2004 viene considerato un investimento in linea con il nuovo progetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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