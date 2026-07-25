Farmaci anti-obesità il rischio è la perdita di massa muscolare

L’aumento dell’uso di farmaci anti-obesità, spinto dalla popolarità tra celebrità e dalla vendita di prodotti illegali online, solleva preoccupazioni. Si evidenzia che questi medicinali potrebbero causare perdita di massa muscolare come effetto collaterale. La diffusione di queste sostanze avviene in modo rapido e senza controlli adeguati, rendendo difficile distinguere tra trattamenti sicuri e rischiosi.

L’uso crescente dei farmaci anti-obesità, alimentato anche dall’emulazione delle celebrità e dalla diffusione di prodotti illegali online, rischia di trasformare una delle più importanti innovazioni terapeutiche degli ultimi anni in una pericolosa scorciatoia per dimagrire. A lanciare l’allarme è Cristina Tomasi, specialista in Medicina interna, che richiama l’attenzione sui possibili effetti della perdita di massa muscolare e sull’importanza di un percorso medico strutturato. Farmaci anti-obesità, un arma a doppio taglio. Il tema non è solo quanto peso si perde, ma “che cosa perdiamo, davvero, quando perdiamo peso”. Le evidenze scientifiche, ricorda Tomasi, mostrano che una quota significativa del dimagrimento ottenuto con gli agonisti del recettore Glp-1 deriva dalla massa magra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Farmaci anti-obesità, Aifa: non sono scorciatoie per dimagrire

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