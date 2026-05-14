Uno studio recente ha mostrato che le persone con obesità che hanno seguito una terapia con incretine iniettabili alla dose massima sono passate successivamente a farmaci come l’orforglipron o a dosi più basse di tirzepatide, mantenendo così la perdita di peso nel tempo. I ricercatori hanno monitorato i partecipanti nel lungo periodo e hanno constatato che questa strategia farmacologica permette di conservare i risultati raggiunti con la perdita di peso. La ricerca si basa su dati raccolti durante le diverse fasi del trattamento.

Le persone affette da obesità che, dopo una terapia con incretine iniettabili alla massima dose, sono passate a orforglipron o a una dose più bassa di tirzepatide hanno mantenuto la perdita di peso a lungo termine. Eli Lilly ha annunciato i risultati dei due studi di fase avanzata Surmont-Maintain e Attain-Mantain in occasione del Congresso europeo sull’obesità in corso a Istanbul. Gli studi sull’obesità. I due trial, pubblicati rispettivamente su The Lancet e Nature Medicine, “spostano il focus dalla perdita di peso iniziale alla durabilità e ai benefici cardiometabolici da lungo termine”, evidenzia Paolo Sbraccia, ordinario di Medicina interna a Tor Vergata e direttore della Uoc di Medicina interna e del Centro per la cura dell’obesità del Policlinico Tor Vergata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci anti-obesità aiutano a mantenere la perdita di peso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovi farmaci dimagranti funzionano Hanno effetti collaterali

Sullo stesso argomento

Farmaci anti-obesità, una volta sospesi si riprende il 60% del pesoIl dimagrimento ottenuto assumendo i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1 – di cui fa parte la categoria più nota dei...

Farmaci per la perdita di peso, il lato nascosto che emerge dagli studiUna nuova ricerca condotta da Vanderbilt Health mostra che sia i moderni farmaci per la perdita di peso sia la chirurgia bariatrica possono...

Temi più discussi: Farmaci anti-obesità e menopausa: semaglutide protettivo per cuore ed emicrania; Obesità, i GLP-1 agonisti riducono il food noise più della sola terapia comportamentale. #ECO26; Farmaceutico: obesità, AI e biotech guidano il settore; Farmaci GLP-1: come cambiano fame, craving e obesità.

Obesità. Farmaci anti-diabete aiutano a perdere peso e migliorano fertilità maschileL’equipe dell’Università di Padova dimostra sperimentalmente che i cosiddetti agonisti del recettore del GLP-1, non solo aiutano a dimagrire, ma migliorano anche la motilità degli spermatozoi. I ... quotidianosanita.it

Salute, farmaci anti obesità: quali nuove vie per perdere il peso di troppo e non riprenderloI farmaci contro l’obesità basati sulle incretine sono molto efficaci, anche se non proprio per tutti. Solo il 48% delle persone trattate con tirzepatide e il 27% di quelle ... ilmessaggero.it