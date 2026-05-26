Nel mercato nero dei farmaci illegali, tra le sostanze più richieste ci sono anche ivermectina usata come anti-cancro, oltre a medicinali dopanti e anti-obesità. Questi farmaci falsificati vengono scambiati di nascosto, spesso senza controllo di qualità. Le operazioni di contrasto hanno individuato un incremento nelle transazioni di queste sostanze sul mercato clandestino. Nessuna autorizzazione ufficiale ne garantisce l’efficacia o la sicurezza.

Si aggiorna il ‘borsino’ dei medicinali ‘taroccati’ o illegali più richiesti sottobanco per motivi di salute. E a leggere il catalogo dei prodotti intercettati dalle forze dell’ordine c’è da saltare sulla sedia. Ai grandi classici come anabolizzanti, prodotti dopanti o terapie contro la disfunzione erettile, si affiancano i nuovi farmaci per perdere peso, insieme a presunti rimedi anti-cancro come il noto antiparassitario ivermectina, pubblicizzato qualche tempo fa come soluzione anti-Covid. La criminalità farmaceutica è un settore redditizio e in rapida evoluzione, come emerge dalla ‘fotografia’ che arriva dalla XVIII edizione di Pangea, operazione internazionale finalizzata a contrastare il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci falsi: nel ‘borsino’ con dopanti e anti-obesità anche ivermectina anti-cancro

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