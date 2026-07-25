Due donne, una 35enne e una minorenne, sono state arrestate a Caltanissetta dopo aver fatto inversione davanti a un posto di blocco, evitando i controlli. I carabinieri hanno fermato le due dopo aver notato la manovra repentina, considerata tipica di chi cerca di sfuggire ai controlli. Le due sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti, con l’accusa di detenzione illecita di droga.

Una manovra troppo repentina, la classica "inversione a U" alla vista dei lampeggianti. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi a Caltanissetta due donne — una 35enne e una ragazza minorenne — con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti lungo le strade della città nissena. Nel momento in cui l'autovettura con a bordo le due donne ha incrociato la pattuglia, chi era alla guida ha cambiato improvvisamente direzione di marcia nel tentativo di seminare o evitare i militari. La manovra sospetta non è però sfuggita all'occhio dei militari, che si sono messi subito all'inseguimento del mezzo e lo hanno fermato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Fanno inversione davanti al posto di blocco perché spacciavano cocaina: donna e ragazzina fermate a Caltanissetta

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1. Una volta ho saltato un alt dei Carabinieri, perché c'erano altre auto davanti, ero troppo veloce, li avevo visti all'ultimo momento. Non mi hanno inseguito. Non mi hanno speronato. Non mi hanno sparato. Perché ho accostato, fatto inversione e sono tornato x.com