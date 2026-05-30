Un uomo di 29 anni è stato arrestato durante un posto di blocco mentre cercava di scappare a bordo di un'auto. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato diverse dosi di cocaina e crack nascoste nel veicolo. L'arrestato è stato condotto in caserma. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Il veicolo è stato sequestrato.

Un controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta ha portato, nella serata di venerdì 29 maggio, all’arresto di un uomo di 29 anni, di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati in materia di droga. I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre si trovava a bordo di una Peugeot 208 e il suo comportamento ha destato sospetti, inducendo gli operatori ad approfondire il controllo con una perquisizione personale. L’attività ha consentito di rinvenire alcune dosi di crack e cocaina già nella disponibilità dell’uomo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Caivano a Caserta con dosi di cocaina e crack: arrestato 29enne al posto di blocco

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