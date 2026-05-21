Durante un normale posto di blocco, due persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di cocaina, un bilancino e sostanza da taglio. I controlli sono avvenuti nel quartiere Corsalone, dove le forze dell’ordine hanno fermato un’auto con i due occupanti. La perquisizione ha portato al ritrovamento della droga e degli strumenti utilizzati per il confezionamento. Entrambi sono stati portati in commissariato e sottoposti a fermo.

A volte basta un controllo stradale per trasformare un normale viaggio in una corsa diretta verso il carcere. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato due uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo lungo la Strada Regionale 71, i militari hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo. Fin dai primi momenti, però, qualcosa non ha convinto i carabinieri: i due occupanti avrebbero mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nervosismo al posto di blocco: in auto cocaina, bilancini e sostanza da taglio. Due arresti al Corsalone

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Urban police vs armed gangs: patrolling the world's deadliest streets

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